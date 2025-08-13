¿Cómo impactan los aranceles de Trump a México y al mundo?

En esta entrevista, el economista y profesor de la Universidad Anáhuac Querétaro, Sergio Negrete, explica a detalle el panorama económico mundial frente a la política arancelaria del presidente Donald Trump. ¿Cómo están respondiendo las grandes economías del planeta a este régimen de aranceles? ¿Qué efectos concretos están experimentando los países en sus mercados internos y en el comercio internacional? Negrete también analiza la situación de la economía mexicana ante esta realidad: ¿cómo nos afecta la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos? ¿Es viable mantener la postura de no aplicar medidas recíprocas? Además, aborda si realmente estamos frente a una bonanza en la economía estadounidense o si es un espejismo que esconde tensiones a futuro. Finalmente, lanza una advertencia sobre la desaparición del Coneval, institución clave para medir la pobreza en México, y por qué esta decisión podría tener consecuencias graves en la planeación y evaluación de políticas sociales. Un análisis profundo, con argumentos claros y ejemplos, para comprender el verdadero impacto de las decisiones arancelarias en el mundo actual.

