Paula García Villegas: 28 años de justicia y perspectiva de género en el Poder Judicial

En esta ocasión, Claudia Ivett conversó con Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Magistrada de Circuito. Es licenciada en derecho por la UNAM y licenciada en economía por el ITAM. Cuenta con una maestría en la Universidad de Londres y un doctorado en derecho por la UNAM.

Cuenta con una trayectoria de 28 años en el poder judicial, 14 de ellos como juzgadora. Ha dictado más de 25,000 sentencias.

Fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es magistrada de circuito en materia administrativa. Paula analiza casos puntuales sobre violencia de género. Reflexiona sobre la importancia de aplicar la justicia con perspectiva de género.

