Libro “La dictadura germinal”, diario de la destrucción de la democracia mexicana

Publicado por: Redacción adn40

En La dictadura germinal, Héctor Aguilar Camín ofrece una crónica incisiva de los años en que, a su juicio, la democracia mexicana comenzó a ser desmantelada. El escritor y periodista reúne en una antología sus textos más significativos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, describiéndolo como un político carismático pero ajeno a límites legales, que reformó la Constitución hasta volverla, según él, un instrumento dictatorial. Con paralelismos con Donald Trump, Aguilar Camín denuncia cómo las leyes y los programas sociales en efectivo han cimentado un poder que trasciende mandatos y podría marcar el rumbo de México en las próximas dos décadas. Una lectura para quienes quieren entender cómo, paso a paso, se transforma un sistema democrático en algo muy distinto.

