Azucena Cisneros: la primera mujer al frente de Ecatepec, el municipio más poblado de México

En esta ocasión, Claudia Ivett conversó con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros. Es licenciada en sociología por la UNAM. Es vecina de Ecatepec desde hace 35 años.

Activista y defensora de los derechos de las mujeres. Ha sido diputada local del Congreso del Estado de México en dos ocasiones. Actualmente es la primera mujer que logra ser presidenta municipal de Ecatepec, el territorio más poblado del estado de México, con más de 2 millones de habitantes.

