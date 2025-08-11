César Brodermann: del sueño en Nueva York al arte colaborativo con su compañía Aterno

César Brodermann platica sobre su trayectoria como bailarín, la cual inició a los diez años, siempre apoyado por su familia. A los dieciséis años se mudó a Nueva York en busca de libertad y una identidad más plena. En Nueva York, afirmó su desarrollo profesional en la danza. Participó en el casting para ingresar en la compañía de danza Batsheva, donde fue el primer mexicano en ser admitido; ahí aprendió la metodología Gaga, enfocada en la exploración sensorial del cuerpo.

Después de 4 años en el extranjero, decidió regresar a México para realizar su propio trabajo, donde comenzó a dar talleres y crear arte en el país.

En 2022 fundó su compañía de danza Aterno, con el objetivo de crear puentes entre diversas disciplinas artísticas, lo considera como un colectivo de artes, con bailarines y colaboradores que contribuyen a la creación de piezas en conjunto.

Su obra “Regreso” busca revivir sensaciones y recuerdos de la infancia que se pierden con la madurez, enfatizando la importancia de la conexión corporal y el juego, con una escenografía abstracta y colorida, diseñado para que el público también pueda relacionar sus propias experiencias.