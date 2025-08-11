Jueces como conciencia, veredictos que sostienen la libertad | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart reflexionan sobre la figura del juez como fundamento del Estado de derecho y baluarte contra la arbitrariedad. A través de referentes históricos como John Marshall, Tocqueville, Wendell Holmes o Isidro Favela, revisan cómo la ley y su interpretación han definido el rumbo de las democracias.

También evocan la dimensión ética y casi literaria de ciertos jueces cuyo lenguaje y pensamiento marcaron época. La conversación culmina con la poderosa anécdota del molinero de Potsdam, símbolo de que nadie —ni un rey— está por encima de la ley.

Una charla que conecta historia, justicia y memoria cívica con nuestro presente.

