Empresas mexicanas aceleran la transformación sustentable ante costos crecientes del cambio climático

Publicado por: Redacción adn40

La adopción de prácticas empresariales responsables con el medio ambiente y la sociedad ya no es solo un gesto ético, sino una estrategia que abre nuevas oportunidades económicas y redefine las reglas del juego. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exige reportar emisiones, mientras que la banca avanza hacia carteras descarbonizadas. El sector asegurador enfrenta pagos anuales por 7,600 millones de pesos debido a huracanes e inundaciones, en un contexto en el que 3 de cada 4 viviendas carecen de seguro. Con el costo de los fenómenos climáticos duplicándose en la última década, el impulso a la sostenibilidad se vuelve un imperativo para empresas, instituciones y ciudadanos.

