Festival Trópico 2023: Cartel completo, fecha y dónde se llevará a cabo el festival

A la orilla de la playa, unos buenos tragos, tus grupos y artistas favoritos, todo en un fin de semana lleno de música, baile y diversión. Llega la nueva edición del Festival Trópico 2023, un evento que celebrará su décimo aniversario con un cartel de lujo y una experiencia playera para recordar.

Para esta ocasión, el Festival Trópico 2023 traerá desde el baile sonidero hasta electrónica, cruzando por el rock nacional y el pop más bailable. Esto es todo lo que necesitas saber sobre la edición número 10 de este evento.

El Festival Trópico nació en 2013 con la idea de ofrecer un espacio íntimo y diferente para los amantes de la música, un lugar para disfrutar de grandes bandas, artistas y productores nacionales e internacionales en un escenario paradisíaco frente al mar. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes en el país, con una propuesta musical variada y de calidad, que abarca desde el rock, el pop, la electrónica, el folk, el reggae, el hip hop y más.

@tropicomx Festival Trópico 2023

Cartel completo del Festival Trópico 2023

En sus ediciones anteriores, el Festival Trópico ha contado con la presencia de leyendas e íconos de la música como Brian Wilson, Giorgio Moroder, David Byrne, De La Soul, Little Dragon, Jungle, Poolside, Mac DeMarco, Devendra Banhart, The Rapture, Caribou, L’Impératrice, The Whitest Boy Alive, Röyksopp y muchos más. Además, ha sido un escaparate para dar a conocer a nuevos talentos y propuestas emergentes que han sorprendido al público con calidad y originalidad.

Para celebrar sus 10 años de existencia, el Festival Trópico 2023 ha preparado un cartel ideal para todos los gustos y estilos. Como headliners se encuentran Café Tacvba, uno de los estandartes del rock más influyentes y queridos en Latinoamérica; además de Underworld, el dúo británico pionero de la música electrónica que ha marcado generaciones con sus himnos bailables; Romy, vocalista de The xx que se promociona su más reciente trabajo; Polo & Pan, el dúo francés que fusiona la electrónica con influencias tropicales y retro; junto a 2Manydjs, los hermanos belgas que revolucionaron el arte del remix y el mashup.

Entre otros como Poolside, la banda californiana que transporta al verano con su chillwave y nu-disco; Todd Terje, el productor noruego que hará bailar con su house cósmico y divertido; Hercules & Love Affair, el colectivo liderado por Andy Butler que mezcla la electrónica con el soul y el disco; Esteman, el cantautor colombiano que nos contagia con su pop colorido y optimista; y con broche de oro el Sonido La Changa, el legendario sonidero mexicano que pone a gozar a todos con sus huarachas y las mejores cumbias sabrosonas del ayer y hoy. Además de Pablito Mix, Ruzzi, Dengue Dengue y muchos, muchos más.

@tropicomx Festival Trópico 2023

Cuándo y dónde se realizará el Festival Trópico 2023

El Festival Trópico 2023 se realizará este próximo 8, 9 y 10 de diciembre, con opciones de hospedaje en el Hotel Palacio y Hotel Princess Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero.

Los boletos ya están disponibles en etapa 3. (Sin cargos por servicio).



1 día de festival: $3,500 pesos mexicanos.

Weekend Access: $4,900 pesos mexicanos.

Vive una experiencia inolvidable en el Festival Trópico 2023. Disfruta de la mejor música en vivo y la belleza natural de Acapulco noche y día con la compañía de tus amigos.

