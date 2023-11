¡Santa Claus llegó a la ciudad! Estos son los primeros eventos navideños en CDMX

Las celebraciones por Navidad y Año Nuevo están muy cerca y si eres fan de esta temporada te compartimos cuáles serán los eventos navideños en CDMX .

Eventos navideños en CDMX

Gran Baile de Invierno

El Gran Baile de Invierno es un evento para los fanáticos de Harry Potter pues los asistentes podrán disfrutar de la recreación del baile como en la película.

Durante el evento habrá venta de snacks, bebidas temáticas y un mercado donde encontrarás una gran variedad de productos relacionados con Harry Potter.

Las entradas cuestan desde 500 pesos y el evento se realizará del 16 de noviembre al 21 de enero de 2024 a las 15:30 horas en el edificio virreinal ubicado en Calle Mesones 72, en el Centro Histórico.

Candelight Ballet

Candelight Ballet es un espectáculo de música y danza en el que habrá funciones de ballet de obras como E Cascanueces o El lago de los cisnes.

Cada función dura aproximadamente 65 minutos y las entradas tienen un precio desde 329 pesos.

Dicho evento se realizará en el Centro Cultural Roberto Cantoral ubicado en Puente Xoconostle sin número en la Puerta A en la alcaldía Benito Juárez.

Christmas in the park

Christmas in the park es un festival que se realiza en Six Flags México donde Habra atracciones imperdibles y el parque de diversiones se decora con toda la temática navideña.

Este evento se realizará del 24 de noviembre al 14 de enero de 2024.

Navidad Medieval Encantada Yule

Navidad Medieval Encantada Yule es un evento que te transportará a otra época para celebrar la Navidad de forma distinta.

Podrás disfrutar de combates, juegos y presentaciones de cetrería y arquería.

Este evento se llevará a cabo el 17 de diciembre de 10:30 a 17:00 horas en el Ex Convento del Desierto de los Leones ubicado en la carretera México-Toluca S/N, alcaldía Cuajimalpa. La entrada tiene un precio de 200 pesos.

Brilafest en Parque Naucalli

El Brilafest en Parque Naucalli es un festival donde te podrás tomar muchas fotografías con spots navideños. Habrá cuatro zonas: Camino a Artaban, Aldea de Santa, Villa de Cascanueces y Bosque de los Duendes.

Cabe destacar que este evento se encuentra en el Estad de México, pero no esta lejos de la capital.

El parque se encuentra en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Naucalpan, Estado de México.

