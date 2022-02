El último concierto de The Beatles llega a los cines mexicanos

The Beatles Get Back The Rooftop Concert se estrenará en cines del 10 al 13 de febrero en las salas IMAX, en donde los fans del Cuarteto de Liverpool podrán disfrutar del último concierto oficial filmado de la banda británica en la famosa azotea de Apple Corps.

Hace más de cinco décadas, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star dieron el concierto en donde interpretaron tan sólo unas cuantas canciones, entre ellas:

“Get Back” (toma uno)

“Get Back” (toma dos)

“Don’t Let Me Down” (toma uno)

“I’ve Got a Feeling” (toma uno)

“One After 909"

“Dig a Pony”

“I’ve Got a Feeling” (toma dos)

“Don’t Let Me Down” (toma dos)

“Get Back” (toma tres)

En enero de 1969, los integrantes de The Beatles subieron al techo de su sede de Apple en Londres, mientras las multitudes se reunían en las calles de abajo, hasta que el espectáculo fue cerrado por la policía.

Reino Unido y Estados Unidos también mostraron el pasado 30 de enero en los cines las proyecciones de 60 minutos que se llevaron a cabo simultáneamente a las 15:00 horas, comenzando con una sesión de preguntas y respuestas con el director Peter Jackson.

En México el evento será mostrado en Cinepolis, en donde se pueden consultar los horarios y preventas del evento.

Disney Plus lanza documental Get Back

En noviembre de 2021, Disney Plus estrenó en su plataforma el esperado documental “The Beatles: Get Back”, el cual fue dirigido por el legendario Peter Jackson.

El documental está hecho completamente de imágenes restauradas nunca antes vistas, proporciona la visión más íntima y honesta del proceso creativo y la relación entre John, Paul, George y Ringo.

Originalmente, este documental iba a ser de larga duración, pero durante la pandemia de Covid-19, se retrasó y se trasladó a Disney Plus, donde se extendió a una miniserie documental de tres partes.

La docuserie está compilada a partir de casi 60 horas de metraje inédito filmado durante 21 días, dirigido por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y de más de 150 horas de audio, encerradas en una bóveda durante más de medio siglo.

