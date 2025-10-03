¡Oportunidad única! Alejandro González Iñárritu dará masterclass en Chapultepec; fechas y registro

¡Atención cinéfilos! El director de cine mexicano, Alejandro González Iñárritu estará dando una masterclass titulada “Sueño Perro” este próximo 5 de octubre en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México (CDMX), esto como parte de la ponencia sobre una de sus películas más exitosas en nuestro país.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se anunciaron todos los detalles de la masterclass, la cual estará iniciando en punto de las 16:00 horas en las instalaciones de LagoAlgo ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Precio de la masterclass de Alejandro González Iñárritu en CDMX

Se anunció que el evento estará abierto para el público en general, sin embargo se dio a conocer que el costo de ingreso por persona será de 120 pesos, los cuales darán acceso a todas las actividades que se estarán realizando en el centro cultural ubicado en esta zona de la capital del país.

Es importante mencionar que el cupo del evento es limitado en LagoAlgo, por lo cual esto se deberá tomar en cuenta al momento de querer realizar la compra de las entradas a la clase impartida por el director de cine y ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu.

¿Cómo hacer el registro para la clase de González Iñárritu?

De acuerdo con lo mencionado por los organizadores del evento, para poder conseguir los boletos para la masterclass del director de cine mexicano lo único que se tiene que hacer es realizar el registro en las redes sociales de LagoAlgo o bien, en el sitio web del mismo centro cultural de la CDMX.

La entrada para estudiantes y adultos mayores será completamente gratuita, esto siempre y cuando presenten las credenciales que los acrediten como tal al momento de querer ingresar al evento en el Bosque de Chapultepec.

¿Qué habrá durante la masterclass?

A lo largo de la masterclass se presentará una exposición multisensorial en la intersección entre el cine y las artes visuales de Alejandro González Iñárritu, el cual es considerado como uno de los mejores directores de nuestro país.

Se señaló que en la masterclass habrán conferencias, instalaciones y presentaciones de escenas inéditas de la película “Amores Perros”, esto como parte de su aniversario por haber salido en la pantalla grande del país.

Premios y películas de Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu es uno de los pocos directores mexicanos que pueden presumir de tener más de un premio Oscar, pues hasta este 2025 cuenta con los galardones por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

