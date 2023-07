Luis Martín Sánchez, periodista de Nayarit, es hallado sin vida

El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, colaborador del portal criticadn.mx y corresponsal de La Jornada en Nayarit, fue localizado en las inmediaciones del poblado de Huachines, cercano a la localidad de El Ahuacate, en el municipio de Tepic.

“Un cuerpo hallado en el poblado de Huachines (...), en el municipio de Tepic, fue identificado como el de Luis Martín Sánchez Iñiguez de 59 años de edad, corresponsal del periódico La Jornada -informó en su sitio web el diario.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del periodista fue localizado maniatado, cubierto con bolsas y con un mensaje clavado al cuerpo.

Cecilia López Aguilar, esposa del periodista , denunció que en su casa no está la computadora, celular, un disco duro, entre otros objetos; además, en los pantalones que vestía ese día estaba su cartera con todas sus identificaciones, menos la del periódico La Jornada.

La esposa del periodista relató que el 6 de julio viajaron juntos al municipio de Acaponeta en donde visitaron a su familia, pero Luis Martín se regresó solo a Tepic porque tenía asuntos que atender al día siguiente.

En la noche hablaron y su esposo le dijo que ya estaba en casa pero que se había ido la luz, después no lo contactó más, por lo que el 5 de julio en la noche, tras no tener noticias de él, pidió a uno de sus hijos que lo buscara pero no estaba.

López Aguilar señaló que en su casa falta el equipo de cómputo de su marido, tampoco están su teléfono celular, sus sandalias y un disco duro; sin embargo, encontró los pantalones que portaba el miércoles que ella lo vio por última vez y dentro de estos su cartera, a la que solo le faltaba la credencial que lo acredita como corresponsal.

También dio a conocer que personas desconocidas buscaron por teléfono a una de sus hijas que vive en San Luis Potosí para comunicarle que tenían algo importante que decirle sobre su padre, pero ella no se encontraba en ese momento y quien la llamó prefirió no dar el mensaje.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió la ficha de búsqueda de Luis Martín Sánchez iñiguez, de 59 años, 1.60 metros de estatura, complexión delgada, cabello corto, lacio y entrecano, ojos chicos, color café oscuro y fue visto por última vez el 5 de julio de 2023 en la localidad Armadillo, Xalisco, Nayarit.

Desde el 2000 y hasta el 2022, en México han sido asesinados 157 periodistas por ejercer su trabajo, según los recuentos de la organización Artículo 19.

