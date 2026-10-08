Golpe conta la extorsión: detienen a exfuncionario de Michoacán y a su familia por suplantar a ministros y gobernadores

Continúan las investigaciones contra la extorsión en el país y ahora detuvieron en el Estado de México (Edomex) a una familia de cuatro integrantes, así como a su escolta, quienes presuntamente se hacían pasar por funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Corte, gobernadores y alcaldes para cometer los delitos.

Por medio de una publicación en redes sociales este jueves 8 de octubre, el Gabinete de Seguridad informó que entre los detenidos se encuentra Luis “N”, extesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán del 2012 al 2013.

El resto de las personas aprehendidas son Aimee “N” (hija), Liliana “N” (esposa), Luis Samuel “N” (hijo) y Agustín Arturo “N” (escolta), quienes fueron presentados ante la autoridades correspondiente y ya fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Detenciones del Gabinete de Seguridad Luis "N" era parte del Gobierno de Michoacán de 2012 a 2013 (Gabinete de Seguridad | X)

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Modus operandi de la familia que se hacia pasar por ministros para extorsionar

De acuerdo a las autoridades, los detenidos habrían utilizado diversas herramientas, entre ellas inteligencia artificial (IA), para imitar voces y generar confianza entre sus víctimas, posteriormente mediante intimidación y amenazas obtendrían “su ganancia”.

Las investigaciones arrojaron que, desde 2021, la familia habría incrementado su patrimonio debido a dichas actividades ilícitas.

Durante el cateo en un inmueble del municipio de Metepec, se aseguraron equipos telefónicos y vehículos de alta gama.

Luis “N” fue detenido en 2017

De acuerdo a los registros oficiales, años atrás Luis “N” fue investigado por el delito de peculado donde se le acusó de informar de un pago de más de 26 millones de pesos, pero nunca se habría efectuado, incluso fue detenido, pero su caso no se sabe cómo terminó.

Esta situación provocó que fuera inhabilitado en el estado de Michoacán para trabajar en la administración local.

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