Él es Iván “N”, “El Tanque”, presunto jefe de plaza del CJNG y detenido recientemente

Durante las primeras horas de este martes 6 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que fue detenido Iván “N”, mejor conocido como El Tanque, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El arresto se dio gracias a una operación conjunta entre la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC, así lo dio a conocer Omar García Harfuch.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

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¿Quién es Iván “N”, “El Tanque”?

Aunque su nombre cobró relevancia en las últimas semanas debido a una supuesta cercanía con Amílcar Olán, socio de Andy López Beltrán, lo cierto es que las autoridades informaron que lo buscaban desde 2015 debido a un ataque a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a las investigaciones, en aquel año El Tanque habría comando un embestida contra un helicóptero del Ejército mexicano provocando la muerte de varios elementos, así como de integrantes de la Policía Federal.

Ahora se sabe que se trataba de un operativo de las fuerzas federales para aprehender a El Mencho; sin embargo, fue fallido.

Los señalamientos en EUA contra Iván “N”

Asimismo, Iván “N” fue señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por sus vínculos con el CJNG, específicamente por ser uno de sus integrantes fundadores, esto lo hacía uno de los personajes más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

“A través de familiares y socios que actúan como testaferros, ‘El Tanque’ administra una red de gasolineras aparentemente legítimas donde vende el combustible robado. También vende combustible a terceros en México, quienes a su vez lo venden en el mercado estadunidense, a menudo a Texas”, se pudo leer en el comunicado".

En específico, las autoridades estadunidenses señalaron que el tráfico de combustible era la principal fuente de financiamiento del Cártel Jalisco, por lo que Iván “N” operaría no sólo en los estados antes referidos, sino también en Jalisco.

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