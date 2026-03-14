Piden justicia para Victoria, joven que fue agredida en su trabajo

Victoria de 21 años fue víctima de una agresión, trabajaba en un negocio pero el dueño abusó de ella, por ello, los pobladores exigieron justicia, Los policías detuvieron al agresor y permanece recluido y colonos dañaron la tienda del agresor.

La Fiscalía del Estado de México s encuentra realizando las investigaciones necesarias para esclarecer el caso.

