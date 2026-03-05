inklusion.png Sitio accesible
Otra estudiante de la UAEM desaparecida, esto se sabe de Karol Toledo

Hallan cuerpo de Ana Karen, joven desaparecida en Edomex

Ana Karen de 19 años fue reportada como desaparecida el pasado 28 de febrero y fue hallada muerte el martes 3 de marzo en Metepec, Edomex.

Por: Itandehui Cervantes

Según los reportes, la joven fue vista por última vez tras salir de una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla y abordar una motocicleta por servicio de aplicación digital.

Con las cámaras de seguridad se pudo observar el momento en que la joven salió y subió a la moto. Él llevaba casco pero no le dio ninguna protección a la joven. Ambos salen del fraccionamiento rumbo a la calle Franciscos Ignacio Madero pero la joven no llegó a su destino.

