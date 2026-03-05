Hallan cuerpo de Ana Karen, joven desaparecida en Edomex

Según los reportes, la joven fue vista por última vez tras salir de una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla y abordar una motocicleta por servicio de aplicación digital.

Con las cámaras de seguridad se pudo observar el momento en que la joven salió y subió a la moto. Él llevaba casco pero no le dio ninguna protección a la joven. Ambos salen del fraccionamiento rumbo a la calle Franciscos Ignacio Madero pero la joven no llegó a su destino.