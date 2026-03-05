Hallan cuerpo de Ana Karen, joven desaparecida en Edomex
Ana Karen de 19 años fue reportada como desaparecida el pasado 28 de febrero y fue hallada muerte el martes 3 de marzo en Metepec, Edomex.
Según los reportes, la joven fue vista por última vez tras salir de una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla y abordar una motocicleta por servicio de aplicación digital.
Con las cámaras de seguridad se pudo observar el momento en que la joven salió y subió a la moto. Él llevaba casco pero no le dio ninguna protección a la joven. Ambos salen del fraccionamiento rumbo a la calle Franciscos Ignacio Madero pero la joven no llegó a su destino.