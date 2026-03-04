En 2026 van 54 feminicidios, estos son los estados con más casos
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en lo que va de 2026 ha habido 54 feminicidios
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a nivel nacional en lo que va de 2026 de han reportado 54 feminicidios el 38.95% se concentran en cuatro estados:
Sinaloa con 8
CDMX con 5
Edomex con 4
Tamaulipas con 4
En el caso de Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, se registraron tres casos en cada entidad.
Además, en el informe se destaca que 43 de las víctimas son mayores de 18 años.