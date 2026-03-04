En 2026 van 54 feminicidios, estos son los estados con más casos

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a nivel nacional en lo que va de 2026 de han reportado 54 feminicidios el 38.95% se concentran en cuatro estados:

Sinaloa con 8

CDMX con 5

Edomex con 4

Tamaulipas con 4

En el caso de Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, se registraron tres casos en cada entidad.

Además, en el informe se destaca que 43 de las víctimas son mayores de 18 años.

