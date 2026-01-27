Hombre roba tienda y empleada lo confronta y sale corriendo

En la grabación captada por la cámara de seguridad se puede ver como un sujeto encapuchado y con un arma entra a una tienda de abarrotes para robar; sin embargo, la mujer que despachaba lo confrontó y sacó un martillo para amedrentarlo.

El delincuente terminó huyendo del lugar y se desconoce si se presentó una denuncia para que las autoridades lo busquen y lo detengan.

