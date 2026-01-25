inklusion.png Sitio accesible
Captan supuesto secuestro en la autopista México-Querétaro

Los presuntos delincuentes cerraron el paso al vehículo y bajaron de automóvil a sus tripulantes para después obligarlos a subirse a otro, estas son las imágenes.

Videos,
Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

La cámara de un vehículo grabó el momento justo en que dos hombres fueron supuestamente secuestrados. Ellos viajaban sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la comunidad de San Sebastián.

En las imágenes se observa cómo al menos tres vehículos le cierran el paso, rápidamente los presuntos delincuentes realizan disparos y se bajan del vehículo. Los criminales llegan hasta ellos y los suben a sus automóviles.

