Hombre drogado asesina a su madre a golpes en Saltillo, Coahuila
Un hombre bajo efectos de drogas fue detenido tras asesinar a su madre a golpes. La Fiscalía investiga como feminicidio, el 1º del 2026 en la región.
- En un trágico caso de matricidio en Saltillo, Coahuila, un hombre de 48 años identificado como José Salvador “N” fue detenido por asesinar a su madre María Esther Amaya de 68 años a golpes y posiblemente estrangulamiento, bajo influencia de cristal en la colonia Conquistadores
- La víctima, una mujer de 68 años, presentó múltiples golpes en el cuerpo y fue encontrada sin vida tras un altercado familiar; vecinos alertados por gritos llamaron a autoridades, quienes hallaron al presunto feminicida encerrado en una habitación de la vivienda en Coahuila
- La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió carpeta por feminicidio, potencialmente el primero del año en la Región Sureste, donde el hombre drogado podría enfrentar hasta 60 años de prisión si se confirma el delito, en contraste con 25 por matricidio
- El asesinato ocurrió en el cruce de calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas en Saltillo, donde la madre logró contener al agresor antes de morir; el detenido, apodado ‘La Zanahoria’, recayó en drogas y fue puesto a disposición del Ministerio Público para investigaciones
- Este caso de violencia familiar extrema en Coahuila resalta problemas de adicciones y feminicidios; la autopsia en Semefo determinará causas exactas de muerte, mientras autoridades buscan móvil del crimen en colonia Conquistadores
- Vecinos de Saltillo reportaron el crimen tras oír súplicas de ayuda de la víctima; el hombre asesino fue capturado en estado tóxico, destacando la urgencia de combatir drogas y violencia intrafamiliar en regiones como Coahuila