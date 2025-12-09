Atacan a Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Seguridad en Colima; Fiscalía estatal investiga balacera

La mañana de este martes 9 de diciembre, el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima , Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado mientras circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

De acuerdo a las autoridades locales, el funcionario se dirigía a iniciar su jornada en las instalaciones de la corporación cuando hombres armados abrieron fuego contra su vehículo.

Aunque en un primer momento no se manejó el nombre del funcionario, la reportera de Azteca Colima, Marcia Castellanos, confirmó la identidad de Heriberto Ramírez.

Movilización policiaca y mensaje del gobierno local

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Morentín Ramírez resultó lesionado, pero su estado de salud se reporta estable y permanece bajo atención médica.

Asimismo, condenaron enérgicamente el ataque y reiteraron su respaldo al subsecretario y a su familia. La Mesa de Coordinación comunicó que las corporaciones trabajan de manera conjunta con la Fiscalía para identificar y detener a los responsables.

El atentado provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al punto para acordonar la escena y comenzar la recolección de balas y testimonios.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea clara de investigación.

Llamado a la ciudadanía y refuerzo de vigilancia

El Gobierno de Colima pidió a la población mantener la calma y reportar cualquier actividad sospechosa a los números 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima. Además, informaron que se reforzará la vigilancia en la zona norte de la ciudad y en los accesos a la capital.

La Mesa de Coordinación reiteró su compromiso de mantener acciones para restablecer la paz en la entidad, marcada por frecuentes enfrentamientos y agresiones contra elementos de seguridad.

