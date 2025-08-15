Bajan 61% los homicidios en Quintana Roo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó el balance de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada en Quintana Roo del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025.

En la conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal, García Harfuch destacó que durante este periodo se registraron importantes decomisos, detenciones y una disminución en delitos de alto impacto.

¿Cuáles son los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Quintana Roo?

El también llamado “súper policía” detalló que en la entidad del sureste del país se aseguraron mil 300 kilos de droga y se incautaron más de 287 armas. Además, fueron detenidas 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto, de las cuales, la Fiscalía estatal ha vinculado a más del 90% y se emitieron mil sentencias condenatorias “evitando así la impunidad”.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que dirige la Presidenta, Dra. @ClaudiaShein, del 1 de octubre al 11 de agosto del 2025, se han dado los siguientes resultados, en coordinación con las autoridades locales de Quintana Roo:

Estos resultados derivaron en la disminución del 61% en homicidios dolosos. Además, el robo a transeúnte bajó en 22%, el robo de vehículo ocho por ciento y el robo a comercio seis por ciento.

Asimismo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión , las autoridades detuvieron a 214 personas vinculadas con este delito en Quintana Roo.

Criminales detenidos en Quintana Roo

García Harfuch también subrayó las detenciones revelantes:



Benito Juárez: Captura de David Ricardo “N”, con orden de aprehensión en Estados Unidos por tráfico de armas

Playa del Carmen: Arresto de María José “N”, alias “Lorena”, vinculada al cártel de Sinaloa

Cancún: Detención de Zacarías “N”, alias “El Skinny”, líder de la célula Los Skinny y generador de violencia en la zona hotelera

Tulum: Arresto de José Benjamín “N”, alias “Cuervo”, objetivo prioritario y principal generador de violencia en la región

Playa del Carmen: Captura de Bernardo Alejandro “N”, integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y acaparamiento de mercancías en el Estado de México

En la misma localidad, detención de ocho integrantes de un grupo delictivo, con aseguramiento de armas cortas y largas.

