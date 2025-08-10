Comando fusila a cuatro personas en Ciudad Juárez

El alcalde de Ciudad Juárez , Cruz Pérez Cuéllar, informó que autoridades municipales trabajan junto a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para dar con los responsables de la masacre ocurrida en la colonia Anapra, donde un comando armado bajó a las víctimas a bordo de un vehículo, las alinearon y les dispararon a quemarropa.

De acuerdo El Diario mx, medio local, el presidente municipal señaló que “no tenemos ahorita ninguna hipótesis... lo estamos trabajando con la Fiscalía para ver exactamente qué fue lo que sucedió".

¿Qué se sabe de la masacre en Ciudad Juárez?

Durante la madrugada del sábado 9 de agosto, aproximadamente a la 1:30 tres mujeres y un hombre fueron asesinados en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, en la zona norponiente de la ciudad. Los hombres armados llegaron junto a las víctimas y las obligaron a bajar de uno o dos vehículos. Posteriormente las alinearon sobre el pavimento y les dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, una de las mujeres que fue víctima tenía entre 45 y 50 años de edad y las otras 25 y 30 años. Respecto al hombre, tenía de 45 a 50 años.

Los vecinos llamaron a la policía y a los servicios de emergencia después de las detonaciones de armas de fuego y percatarse que había varias personas muertas sobre el pavimento.

¿Hay tráfico de personas en Anapra?

Según los informes de la policía, la colonia Anapra es señalada como una zona relacionada con el tráfico de personas o los llamados “polleros”, debido a que colinda con la frontera de Estados Unidos. En el área es común que haya disputas entre grupos del crimen organizado y otras actividades ilícitas.

La Fiscalía General del Estado investiga el multihomicidio , mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los cuerpos a sus instalaciones donde se espera que sean reclamados por algún familiar.

