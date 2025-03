El horror en Teuchitlán: Testimonios revelan cómo funcionaba el crematorio clandestino y de exterminio en Jalisco

El reciente hallazgo en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco , ha expuesto la brutalidad del crimen organizado en México, una situación que ha provocado indignación social.

Lo que inicialmente se identificó como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó ser un sitio de exterminio y crematorio clandestino, donde víctimas fueron sometidas a torturas y desapariciones sistemáticas.

Testimonios que estremecen sobre los actos atroces

Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco , compartió el relato con Fuerza Informativa Azteca (FIA) de una víctima que estuvo cautiva en este lugar durante tres años.

Según su testimonio, el rancho operaba desde 2012 y con el tiempo se convirtió en un centro de exterminio.

Al ingresar al sitio, los buscadores hallaron montículos de ropa y calzado —más de 200 pares de zapatos—, restos de droga espolvoreada, casquillos de armas de alto calibre y listas con nombres en clave de víctimas y perpetradores; sin embargo, el verdadero horror quedó al descubierto con la confesión de la sobreviviente.

Hornos clandestinos y desaparición de cuerpos

“Esto que ven no le llega”, expresó la víctima en referencia a las imágenes del sitio. Según su relato, en el rancho había hornos clandestinos donde se incineraban cuerpos. Calculó que al menos mil quinientas personas fueron asesinadas en este lugar.

El testimonio también reveló que los secuestrados no tenían opción de escapar: “Yo buscaba la manera de matarme, pero no podía, porque no nos daban armas. Si decíamos que nos queríamos ir, nos mataban”, narró la sobreviviente que habló en Hechos AM.

Niños y experimentos médicos en Teuchitlán, Jalisco

El horror no se limitó a adultos. La víctima aseguró que en el rancho también había niños, algunos utilizados para experimentos médicos a cargo de doctores involucrados con el grupo criminal. Además, se reportó la presencia de niñas debido a la predilección de un líder del CJNG .

Castigos inhumanos en presuntos crematorio de Teuchitlán, Jalisco

Entre los métodos de tortura descritos, se encontraba arrojar a los prisioneros a un corral de cerdos hambrientos si eran descubiertos llorando. “Te tenías que hacer bolita, porque si no los cerdos te comían”, relató.

Los restos humanos encontrados, incluyendo fragmentos de cráneo y molares, refuerzan la hipótesis de que este sitio fue utilizado para la desaparición sistemática de personas.

FGR anuncia investigación en Jalisco

Durante la conferencia mañanera , el titular de la Secretaría de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia llevará a cabo la investigación del caso.

“Para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal debe de haber una claridad absoluta. Este hallazgo lo hizo un grupo ciudadano”, expresó.

