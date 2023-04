¿Analizas mucho las cosas? Esto puedes hacer para dejar de sobrepensar

Es una realidad que pensar las situaciones para analizar los pros y contras es algo benéfico, ya que así se puede tomar una mejor decisión, sin embargo, sobrepensar es algo que no resulta favorable para la salud , si eres de las personas que piensan las cosas una y otra vez, entonces esto es para ti.

El llamado “parálisis por análisis” es una situación común, pero no por eso saludable, de hecho, es un gran problema debido a que puede generar consecuencias tanto físicas como psicológicas, así que toma en cuenta esta información.

¿Qué hacer para no sobrepensar las cosas?

El overthinking, como también es llamado el sobrepensamiento en el idioma inglés, se manifiesta principalmente de dos formas: rumiación, que son pensamientos negativos repetitivos que no tienen una solución real. La otra manera es la proyección, que es hacer predicciones a menudo catastróficas sobre el futuro. Seguramente te sentiste identificado o identificada. +

Por eso es importante saber qué se puede hacer para dejar de sobrepensar las diversas situaciones, de acuerdo con la página Psicología y Mente , son las siguientes:

Identificar patrones nocivos

Para empezar, es importante reconocer que existe un problema de sobrepensamiento, ya que este es el primer paso para ser consciente acerca de las acciones que se pueden llevar a cabo para luchar contra ello, así como para darse cuenta de los efectos que puede tener si no se continúa con un hábito de análisis normal y no excesivo.

Cambiar la historia

Lo que te dices a ti mismo es primordial para erradicar el sobrepensamiento , ya que la preocupación o estrés que te genera una situación no ayuda si analizas una y otra vez y te dices cosas como “Es que siempre he sido muy indeciso” o “Soy muy ansiosa y no sé qué hacer”. Cambia esas creencias que te limitan y cuéntate historias agradables sobre ti mismo y las decisiones acertadas que puedes tomar.

Suelta el pasado

Es habitual que aquellos que sobrepiensan las cosas se enfoquen en el pasado, ya que creen que podrían haber actuado de manera diferente y eso les hace tener alguna culpa o arrepentirse y querer “arreglar” las cosas, pero eso no aporta algo útil, al contrario, solo te agota.

No ansíes el futuro

Ni el pasado ni el futuro, lo único que existe es el presente, detente a observar un detalle del segundo que estás viviendo y trata de entender que lo único real es lo que está pasando, el futuro no existe porque no lo estás viviendo, así que solo está en tu cabeza.

Acepta tus emociones

La preocupación excesiva es causada por algún miedo o inseguridad, así que en lugar de pensar o querer no tener emociones negativas, es importante “dejarlas ser”, aceptarlas y reconocerlas para que entonces se pueda empezar a trabajar en ellas de manera adecuada.

Concéntrate en las soluciones

Recuerda que lo único que no puede solucionarse es la muerte, así que mientras estés vivo hay solución para todo. Identifica los problemas, analiza sin sobrepensar y trata de buscar alternativas para resolver los problemas. Tú tienes el control de tu vida.

Efectos de sobrepensar demasiado

Los efectos de sobrepensar son frustración, ansiedad, miedo, irritación, agotamiento, problemas en las relaciones personales y laborales y falta de acción, pero también hay una muy interesante que explicó Stephen Fleming, profesor del University College London (UCL), quien realizó estudio en el 2010.

En dicho estudio, el profesor descubrió que las personas que pensaban más sobre sus decisiones sin llegar a conclusiones claras, tenían más células en la corteza prefrontal, este exceso de células que cumplen funciones claras. Incluso, al comparar electroencefalogramas con personas con esquizofrenia o autismo, se veía de la misma manera que con las personas que sobrepiensan las cosas.

