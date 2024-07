La OMS afirma que el talco es cancerígeno, esto es lo que sabemos

El talco es un mineral que se utiliza para cosméticos o polvos corporales; sin embargo, su uso podría ser cancerígeno, así lo reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio publicado en la revista The Lancet Oncology.

De acuerdo con el estudio, se determinó que el talco es probablemente cancerígeno para los seres humanos luego de realizar pruebas con animales de laboratorio.

¿Cuál es la sustancia cancerígena del talco?

Según los expertos , el talco puede estar expuesto al amianto durante la extracción, molienda, procesamiento o durante la fabricación de los productos que lo contienen.

Aunque la evaluación que realizaron los expertos, se centró en el talco que no contiene amianto, no se puede descartar que no esté contaminado con este u otro elemento dañino para la salud.

¿En qué consistió el estudio sobre el talco?

Cabe recordar que Johnson & Johnson hizo un acuerdo con las autoridades de 42 estados de Estados Unidos debido a que se determinó que el uso de talco provocó cáncer a varias mujeres.

Sin embargo, tras realizar estudios a 250 mil mujeres no se encontró una relación entre el uso de talco en partes genitales con el riesgo de cáncer de ovario.

Además, el talco puede estar contaminado con asbesto, otro mineral cancerígeno que representa un alto riesgo para la salud.

¿Con qué productos se puede sustituir el talco?

Si quieres dejar de utilizar talco debido a el riesgo de salud que representa, puedes sustituirlo por polvos vegetales como la fécula de maíz, harina de avena o semillas trituradas.

También es importante que se consuman productos elaborados con ingredientes naturales y libres de tóxicos, y se recomienda usar cosméticos que no contengan estps minerales tóxicos.

En el caso del talco para la ropa o calzado puedes sustituirlo con agua y unas gotas de aceite esencial de árbol de té.

