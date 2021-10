¿Sueles pensar demasiado las cosas? Podrías estar afectando tu salud

Hay personas que durante el día y antes de dormir, no dejen de pensar cosas e imaginar los peores o mejores escenarios a los que se pueden enfrentar si toman una u otra decisión; sin embargo, expertos destacan que pensar demasiado una situación puede perjudicar la salud.

Analizar las situaciones a enfrentar no es algo fuera de lo común, pues es un paso necesario para saber qué es lo mejor, cuáles serían las repercusiones y los diferentes escenarios que se generarían.

Pero hay quienes suelen invertir mucho tiempo en pensar las cosas y no precisamente sobre el futuro, sino en el pasado o situaciones imaginarias que, posiblemente, no tienen una solución, sin saber que están perjudicando su salud, ya que no dejan descansar su cerebro.

Frente a esta situación, el doctor Christopher Fowler, director de bienestar profesional del Hospital Houston Methodist , indicó cómo es el daño que se genera al no dejar que el cerebro se despeje de las preocupaciones o presiones que una persona puede cargar.

Pensar demasiado sobre algo afectaría la salud

De acuerdo con el doctor Fowler, existe una diferencia entre pensar correctamente y pensar en demasía, esta última es la que generaría una fuente de problemas a la salud general de las personas.

Explica que al día, el cerebro puede tomar alrededor de 35 mil decisiones, ya sea consciente o inconscientemente, por lo que el pensar cosas es normal; sin embargo, la situación cambia cuando se invierte mucho tiempo en analizar cada una, pues podría llevar a la persona a un bloqueo de decisiones.

Asimismo, el doctor explica que el pensar demasiado las cosas, especialmente las del pasado o las imaginarias, suelen aumentar los niveles de estrés o ansiedad. Añade que el pensar mucho también se convierte en un problema cuando solo se detiene en las posibilidades, así como en los contras, pero sin la intención de resolver un problema o sin tener algún propósito.

¿Cómo afecta pensar demasiado las cosas?

El doctor Fowler señala que el pensar demasiado las situaciones, sin importar que se trate del pasado, presente o futuro, pero sin objetivo fijo, puede perjudicar gravemente la salud física y mental .

Indica esto puede afectar la forma que se experimente y relaciona con el mundo exterior, pues se dificulta la toma de decisiones importantes, no hay un disfrute del presente y se agota la energía que se requiere para manejar el estrés cotidiano.

En suma, el doctor hace hincapié en que existen estudios en los que se menciona que reflexionar mucho sobre los eventos pueden aumentar los niveles de ansiedad, estrés y depresión, síntomas que desencadenan otros como: tristeza, soledad y sentimientos de vacío.

MVA