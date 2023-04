¿Las papas fritas pueden provocar depresión y ansiedad?

Las papas fritas son uno de los alimentos más populares y deliciosos para muchos de nosotros, pero es una realidad que comerlas en exceso no genera consecuencias positivas a la salud, sino todo lo contrario y es que no solo hablamos de la salud física, sino de la psicológica; te contamos la razón.

¿La ansiedad y depresión podrían desarrollarse por comer papas fritas?

De acuerdo con un equipo de investigación en Hangzhou, China, que publicó un artículo el pasado 24 de abril en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ), comer de manera frecuente alimentos fritos, especialmente las papas fritas, tiene relación con las personas que tienen un 12% más de riesgo de ansiedad y un 7% más de riesgo de depresión, en comparación con quienes no lo hacen.

El estudio acerca de las papas fritas evaluó a 140 mil 728 personas durante 11,3 años ¿y qué encontraron? Luego de excluir a los participantes diagnosticados con depresión dentro de los primeros dos años, hallaron un total de 8 mil 294 casos de ansiedad y 12 mil 735 casos de depresión entre quienes consumieron comida frita; respecto a las papas fritas en específico, tuvieron un aumento del 2% en el riesgo de depresión sobre la carne blanca frita.

Los resultados arrojaron que la exposición crónica a la acrilamida, que es un contaminante representativo del procesamiento de alimentos en los productos fritos, es el que induce alteraciones en el metabolismo de los lípidos cerebrales y produce neuro inflamación. Esta situación desregula el metabolismo de lípidos como los esfingolípidos y fosfolípidos, los cuales son muy importantes en el desarrollo de los síntomas de ansiedad y depresión .

El doctor David Katz, especialista en medicina del estilo de vida, señaló que “El componente humano de este estudio puede indicar exactamente lo que pretende: que una mayor ingesta de alimentos fritos aumenta el riesgo de ansiedad/depresión”.

Además, también descubrieron en el estudio que las personas que comían más de una porción de comida frita de manera frecuente, tenían más probabilidades de ser hombres jóvenes.

Hay que mencionar que se encontró otro significado, que por supuesto va “de la mano”, ya que Katz destacó que también podría tratarse de un fenómeno en el que las personas con ansiedad o depresión recurren a ‘comida reconfortante’ "cada vez más seguido para obtener algo parecido a un alivio”.

¿Cuántas calorías tienen las papas fritas?

Una porción de 100 gramos de papas fritas contienen entre 250 y 320 calorías.

¿Cómo evitar comer por ansiedad?

Los expertos han señalado que las personas que tienen problemas con la ansiedad y la comida, deben de identificar los problemas que les están causando ese estrés para entonces actuar contra ellos.

También es importante hacer ejercicio, ya que esto puede reducir los atracones porque disminuye la ansiedad, otro factor que hay que revisar es la falta de sueño, ya que estar descansado es un punto importante para no sentir ansiedad .

Las personas pueden planificar sus comidas, esto les ayudará a tener un mayor control sobre los alimentos que van a ingerir y así procurar que sean nutritivos. Además de contar con apoyo emocional, por supuesto la familia y los amigos son de gran ayuda, pero es recomendable que acudas con un especialista en psicología para un diagnóstico y tratamiento adecuado.

