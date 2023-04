¿Comes por ansiedad? Estas son algunas señales que debes conocer

Sin duda, la salud de las personas es de suma importancia, pero no solo la física, sino también la emocional y mental, o si buscamos un poco más profundo, la relación que tiene el cuerpo y la mente y cómo es que influye para que las personas sean saludables o no; te contamos acerca de la comida y la ansiedad .

Señales de que comes por ansiedad

La relación entre la comida y la ansiedad es quizá un poco difícil de identificar, porque algunas veces las personas creemos que ya estamos satisfechas y aún así continuamos comiendo, por supuesto que hay muchas ocasiones en las que los antojos son los protagonistas y no se trata de una manifestación de la ansiedad, pero por ese motivo, es de suma importancia estar atentos ante las señales.

Ana Montes y Sandra García Lumbreras, responsables de la Unidad de Psicologí a del centro Dexeus Mujer, dieron a conocer que las señales para saber si una persona come por ansiedad son:

1.- Necesidad repentina: La sensación de hambre normal aparece de manera progresiva y va aumentando, mientras que el hambre emocional ocurre de repente.

2.- Selectividad: Cuando tenemos hambre no somos tan selectivos, por supuesto que hay gustos para cada persona, pero en realidad, lo que queremos es ingerir alimentos, mientras que cuando se come por ansiedad, se prefieren cosas dulces como galletas, chocolates o antojitos como papas fritas.

3.- Falta de control: Ya estamos satisfechos, pero continuamos comiendo para distraernos de otros problemas, por lo que nos cuesta controlar la cantidad y seguimos comiendo.

4.- Atracón. El atracón ocurre en un corto periodo de tiempo, en el que las personas comen cantidades extraordinarias y no pueden parar. Con frecuencia, cuando terminan, se sienten tristes, enojados o frustrados.

¿Cómo evitar comer por ansiedad?

De acuerdo con los expertos, las personas que tienen problemas con la ansiedad y la comida, deben de identificar los problemas que les están causando ese estrés para entonces actuar contra ellos.

También es importante hacer ejercicio, ya que esto puede reducir los atracones porque disminuye la ansiedad, otro factor que hay que revisar es la falta de sueño, ya que estar descansado es un punto importante para no sentir ansiedad.

Las personas pueden planificar sus comidas, esto les ayudará a tener un mayor control sobre los alimentos que van a ingerir y así procurar que sean nutritivos.

Recuerda que el apoyo emocional es de suma importancia para que te sientas más tranquilo, por supuesto la familia y los amigos son de gran ayuda, pero si identificas alguna de estas señales es recomendable que acudas con un especialista en psicología para un diagnóstico y tratamiento adecuado.

