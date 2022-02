‘Niños fantasma’: Otra secuela de la pandemia que alerta a expertos

La pandemia ha tenido consecuencias físicas y mentales en todos, pero especialmente en los menores de edad, quienes con el confinamiento y las estrictas medidas para evitar el contacto han experimentando una secuela que alerta a los expertos, a la que llaman niños fantasma.

Depresión y aislamiento son algunos de los signos de esta secuela y es que tras el confinamiento y las estrictas medidas para evitar el contacto social, los niños se ven incapaces de volver a convivir como lo hacían antes de la pandemia.

¿Por qué se les llama niños fantasma?

Hay psicólogos que han acuñado el término de niños fantasma a quienes se vieron obligados a dejar de ir a la escuela durante meses y con ello perdieron la posibilidad de socializar, lo peor es que ahora temen relacionarse con otros por el miedo a contagiarse.

Así, esta secuela ha repercutido en su salud mental y comportamiento; los niños fantasma se caracterizan por experimentar episodios de ansiedad o depresión, son más introvertidos y apáticos, no están interesados en su educación o la interacción social y prefieren pasar tiempo solos en su habitación, porque es donde se sienten más seguros.

“La pandemia hizo que muchos jóvenes pasaran de tener tendencias bastante inofensivas ("un poco ansiosas") a un comportamiento preocupante (rechazo a ir a la escuela)", mencionan al Daily Mail Jane Gilmour y Bettina Hohnen, psicólogas británicas y autoras de los libros como How to Have Incredible Conversations with your Child y El increíble cerebro adolescente.

Las expertas explican que las amenazas constantes de enfermedad y muerte han aumentado los problemas de salud mental , uno de los factores que contribuyen a que los menores de edad abandonen el sistema escolar, sobre todo niños y adolescentes de entornos socioeconómicos más bajos.

Lo que más preocupa es que lo que actualmente experimentan los niños fantasma pueda causar daños sociales y emocionales a largo plazo, pues con el tiempo podrían ir perdiendo el interés en las cosas que antes les importaban.

¿Qué hacer si tu hijo padece esta secuela?

Para desviar esta tendencia de los niños fantasma, las psicólogas han emitido una serie de consejos con los que los padres pueden volver a conectar con sus hijos y ayudarlos a superar esta secuela de la pandemia:



Hacer cosas juntos como antes: ver películas o series, jugar, practicar deporte o lo que el menor prefiera.

Hablar de los problemas y emociones que todos hemos experimentado durante este tiempo.

Mostrar curiosidad e interés por los acontecimientos en la vida de su hijo.

Darle cierto grado de autonomía e independencia.

Aplicar cambios graduales en los hábitos, es decir, intentar salir a la calle por pequeños lapsos de tiempo e ir avanzando de a poco.

Aprender a afrontar momentos de crisis que puedan regresar, sobre todo en adolescentes, ya que ellos experimentan de una forma más intensa sus emociones.

Comparte tu preocupación y acudan con un especialista.

