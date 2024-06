¿Los adultos necesitan tomar leche por salud? Esto dice Harvard

De acuerdo con la Organizaciòn de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche proporciona nutrientes esenciales al cuerpo humano y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Se trata de un alimento con altos beneficios que ha generado gran controversia en los últimos tiempos.

Los doctores recomiendan la leche a los niños en sus primeros años de vida. Incluso durante la adolescencia, sin embargo, existe la duda si se debe seguir consumiendo ya en la edad adulta. Sobre todo porque millones de personas desarrollan intolerancia a la lactosa y prefieren evitar este alimento.

¿Los adultos necesitan tomar leche?

En pocas palabras, no, los adultos no necesitan tomar leche . De acuerdo con Vasanti Malik de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, no hay motivos justificados para que los adultos deban incluir la leche en su dieta a menos que sea un alimento de su agrado.

Establece que los mismos nutrientes que contiene la leche se pueden obtener de otros alimentos. Cuando uno es adulto puede tener una dieta más variada que un niño y es más sencillo poder darle al cuerpo los nutrientes necesarios.

Por otro lado, si eres de las personas que simplemente disfrutan de tomar leche, el experto de Harvard recomienda que la mejor opción es una leche baja en grasa. Señala que las leches de origen vegetal no siempre serán las más saludables debido a los posibles azúcares añadidos.

De esta manera, si en el futuro te surge la duda de si debes incluir la leche en tu dieta, recuerda que no se trata de un alimento estrictamente necesario. Si disfrutas al consumirlo, no hay ningún problema en incluirlo en el desayuno, comida o la cena.

