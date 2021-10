Qué es el gluten y por qué tanta gente evita consumirlo

Para quienes se preguntan qué es el gluten, primero deben saber que se encuentra incluido en la dieta humana desde la aparición de la agricultura, hace ya más de 11 mil años. Sin embargo hoy goza de mala fama, y en este artículo conocerás por qué.

¿Qué es el gluten?

El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño que se encuentran presentes en algunos cereales, especialmente en el trigo, la cebada y el centeno. Dentro de esta mezcla de proteínas, el gluten está repleto de glutenina y gliadina, el principal ingrediente que se usa para elaborar pan.

Otros cereales donde es posible encontrar gluten son la sémola, el kamut, la espelta y el triticale. Estas proteínas cuentan con propiedades viscoelásticas y aportan elasticidad y esponjosidad al pan o la bollería, por esta razón son fundamentales para este tipo de alimentos.

¿Qué alimentos traen gluten?

Como los cereales que traen gluten son muy diversos y comunes en muchos platos, la cantidad de comidas donde está incluido es muy variada. Algunos de los alimentos son:



Trigo

Cebada

Centeno

Triticale (una cruza entre el trigo y el centeno)

Avena (en algunos casos que se mezcle con otros cereales)

Cerveza (bebidas a base de cebada)

Panes

Pasteles

Dulces

Pan ácimo

Galletas dulces y saladas

Papas fritas

Salsa de carne

Imitación de carne de res o mariscos

Matzá

Fideos

Carnes procesadas

Aderezos para ensaladas

Salsas, incluida la salsa de soya

Mezclas de arroz condimentado

Refrigerios condimentados, como las papas y los totopos

Carne de ave marinada

Caldos o mezclas de sopa

Yogures

Salsas

Chocolate a la taza

Medicamentos y suplementos

¿Por qué las personas evitan el gluten?

Si bien la calidad de las proteínas del gluten es baja, porque no tienen aminoácidos esenciales, este hecho no lo convierte en un problema en sí mismo.

En los últimos años se ha corrido el rumor de que los alimentos libres de gluten son más saludables para el organismo. Esto no es cierto, y solo debe evitarse cuando la persona sufre de algún tipo de sensibilidad o de celiaquía.

La celiaquía es una patología que impide sintetizar bien el gluten. Se genera cuando la descomposición del gluten no es efectiva, pasando este al intestino delgado produciendo una reacción adversa y daño o sensibilidad.

Otra de las patologías que impiden el consume de gluten es la sensibilidad a estas proteínas. Esto produce que las personas se sientan mal cuando consumen alimentos con gluten. Pueden presentar fatiga, dolores articulares, calambres o pérdida de peso. El tratamiento es el mismo que el del celiaco, aunque no se trata de la misma enfermedad.

Ya conoces qué es el gluten y para concluir es importante reafirmar que no se trata de un alimento nocivo en sí mismo. Si te preguntas por qué las personas lo evitan es simplemente porque no están bien informadas. A menos que tu organismo sufra de intolerancia al gluten, no existe una razón o evidencia científica que indique que debes evitarlo.

