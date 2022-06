¿Sufres de estrés? Dormir en pareja podría reducirlo

¿Dormir en pareja o solo? Según datos de un reciente estudio realizado por el doctor Michael Grandner, experto en sueño por la Universidad de Arizona, confirmó importantes hallazgos sobre cómo puede traer beneficios a la salud si se duerme acompañado.

La investigación involucró el análisis de mil hombres y mujeres en edad laboral de Pensilvania y se tomaron en cuenta datos sobre su sueño, salud y calidad de vida en el último mes.

Estos tres indicadores son indispensables para hablar de reducciones o alteraciones del descanso y es que hoy en día, las horas de sueño se han modificado drásticamente para dedicarle más tiempo a las redes sociales y plataformas de streaming.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 40% de la población duerme mal; e inclusive los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) consideran a esta disfunción un problema de salud pública.

¿Cuáles son los beneficios de dormir en pareja? Dormir en pareja es saludable tanto para el cuerpo como para la mente; ya que no solo mejora el sueño, sino que ayuda a reducir los riesgos de depresión, ansiedad, estrés y fatiga.

Incluso se ha dicho que dormir en pareja ayuda a que ambos se sientan más cercanos emocionalmente, seguros y tengan una mayor y mejor satisfacción con la vida.

Dormir solo puede elevar los niveles de depresión y claro, el insmonio

Según se detalla en el estudio, las personas que dormían solos se asocian con puntajes más altos de depresión, menor apoyo social y peor satisfacción con la vida y relación; mientras que los que tenían la oportunidad de dormir en pareja eran menos propensos a sufrir fatiga.

Por si te lo preguntabas, en el estudio también se incluyó el efecto que tenía el dormir con niños u otros miembros de la familia, ya que en este caso los efectos y beneficios son muy diferentes.

Mientras que dormir con una pareja o cónyuge se asocia con una mejor calidad del sueño y salud mental en general, hacerlo con un hijo la mayoría de las noches informa tasas más altas de riesgo de insomnio, estrés y apnea del sueño; inclusive hacerlo con otro miembro de la familia refiere a una peor calidad de sueño por la noche.

Con información del estudio “Adults sleep better together than they do alone”

