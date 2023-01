Por qué vuelves a subir de peso después de hacer una dieta

¿Uno de tus propósitos para este 2023 es hacer una dieta saludable? Entonces esta información es para ti, ya que podría ayudarte a conocer más acerca de los cambios alimenticios y sobre todo, a saber la razón de que tras hacer una dieta, subas de peso.

La dieta y el peso

Si bien es cierto que el objetivo de realizar una dieta es bajar de peso, algunas personas suben de peso luego de seguir un régimen alimenticio restrictivo, si alguna vez te ha pasado, te decimos cuál es el motivo.

De acuerdo con un estudio que llevó a cabo la Academia China de las Ciencias, el cual fue publicado en la revista académica Nature Metabolism, volver a subir de peso se debe al tipo de comida que consumimos.

Los científicos obtuvieron este resultado luego de realizar un experimento con ratones a quienes se les alimentó de manera diferente después de que se les impusiera una dieta para que perdieran peso.

De esta manera, los expertos dividieron en tres grupos a estos animales para proporcionar las cantidades habituales, pero con diferencias en el contenido, ya que el menú era alto en proteínas para un grupo, para otro era un nivel normal y para el grupo restante era bajo en proteínas.

Reuters

La importancia de las proteínas

Los resultados arrojaron que los roedores con un régimen alto en proteínas no acumularon grasa inmediatamente y además mantuvieron la figura que habían conseguido con la dieta .

De acuerdo con los científicos, esto podría ser debido a un proceso relacionado con la absorción de lípidos. En los roedores alimentados con un nivel alto de proteínas disminuyeron los niveles de ácidos biliares en el intestino y en el suero, se atenuó la absorción intestinal de lípidos, se rebajó el anabolismo lipídico en el tejido adiposo blanco y se elevó la oxidación total de lípidos.

Así, los científicos llegaron a la conclusión de que el regreso rápido al mismo peso no está tan conectado al número de calorías sino al tipo de comida que se consume. Esto porque la diferencia entre la alimentación alta en proteínas y el resto es de lactobacillus, bacteria muy sensible que cuando se active favorece la recuperación rápida de la grasa, situación que al parecer no ocurre con cierto tipo de comidas.

En su investigación, los expertos sugieren que llevar una dieta alta en proteínas o antibióticos para atacar la lactobacillus es probablemente “una estrategia eficaz” para que no haya obesidad tras hacer dieta.