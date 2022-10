Día de la Salud Mental: ¿Qué no decirle a alguien con depresión?

Hoy es el Día de la Salud Mental, una fecha que tiene el objetivo de visibilizar los trastornos que tiene la mente humana y que alteran el día a día de quienes lo padecen, entre estos padecimientos se encuentra la depresión, por eso hoy te decimos qué es lo que no debes decirle a alguien con este trastorno.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, lo que quiere decir que una de cada cinco la padece, además, las restricciones por el brote de la COVID-19 tuvieron repercusiones de todo tipo, entre ellas, por supuesto, de salud, ya que se ha registrado un aumento de un 20% más de enfermos depresivos.

De acuerdo al Inegi, 15.4% de los mexicanos tuvieron síntomas de depresión, es decir, alrededor de 19 millones. El dato es peor si se distribuye por género, pues las mujeres representan el 19.5% de esa cifra, según el primera encuesta nacional de Bienestar Autorreportado del 2021.

Antoni Ramos Quiroga, psiquiatra y jefe del Servicio de Psiquiatría del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, España, explica que uno de los mitos es pensar que la depresión es una cosa que te generas tú mismo y un problema que tiene que ver con una debilidad individual.

¿Qué no decirle a alguien con depresión?

De esta manera, es importante darse cuenta de que si padeces depresión o alguien cercano a ti la padece, no es razón para sentir vergüenza o culpa, además, también hay algunas frases o palabras que aunque se dicen en estos casos, no resultan ser de mucha ayuda para quienes tienen este padecimiento.

Una de las frases que se escuchan con frecuencia y que no son recomendables decir es “Pero si no te pasa nada” o “anímate, "ánimo”, “no te preocupes”, “no estés triste”.

Frases como estas, explica Ramos Quiroga, no son de mucha ayuda porque no es que la persona con depresión no quiera estar animada, es más bien que no puede. “Si alguien se rompe una pierna, seguro que no le diremos: ’Sal a pasear, ve a correr, que así se consolidará antes la fractura’. No puede correr, no puede caminar: la pierna está rota”. Sucede lo mismo con alguien con depresión.

¿Cómo ayudar a alguien con depresión?

El psiquiatra afirma que para ayudar a las personas con depresión es acertado decirles mensajes positivos, como “vas a estar mejor, o “vamos a salir adelante”. Además, destaca que es importante preguntar y no obligar, por ejemplo, en lugar de decir “vamos a pasear”, es mejor preguntar "¿puedes salir a pasear?” Entonces, si la persona dice que no, se debe respetar para hacerla sentir apoyada y acompañada, pero no generar esa presión de: ’Anímate, vamos, que esto no es nada’”, asegura Ramos Quiroga.

Por otra parte y como un vehículo de gran ayuda también, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informa que brinda atención gratuita en materia psiquiátrica y psicológica en 80 módulos de salud mental en Centros de Salud y 32 Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA).

