Desabasto en Hospital de La Raza pone en riesgo de muerte a pacientes trasplantados

Liz lleva 10 años viviendo gracias a un trasplante; cada mes necesita 135 pastillas para que su cuerpo no rechace el órgano que le salvó la vida; sin embargo, cada visita a la farmacia del IMSS se convierte en una pesadilla: el sello de “sin existencia” es la única respuesta que recibe.

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“Voy a la farmacia y en la ventanilla me dicen que no hay medicamento y me ponen un sello que dice sin existencia”, relata Liz con desesperación.

Al intentar escalar el problema con las autoridades del Hospital de La Raza, la respuesta fue igual de frustrante: el director no estaba disponible, y la única solución ofrecida fue una copia sellada de su documento y una vaga promesa: “Seguramente la semana que viene llega el medicamento. Solo que no sabemos el día”.

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