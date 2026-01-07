inklusion.png Sitio accesible
Aumentan los casos de sarampión en México y autoridades alertan por baja vacunación infantil

El sarampión en México podría repuntar en 2026 por caída en coberturas de vacunación infantil, alertan autoridades sanitarias y organismos internacionales.

Salud

Por:  Adriana Juárez Miranda

  • El aumento del sarampión en México está vinculado a la reducción en la cobertura de vacunación triple viral (SRP), que en algunos estados se mantiene por debajo del 90%, según la Secretaría de Salud
  • La OMS y la OPS advierten que la interrupción de campañas de inmunización infantil tras la pandemia elevó el riesgo de rebrotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión
  • El virus del sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y muerte, especialmente en niños no vacunados
  • México no registra transmisión endémica sostenida desde 2016, pero el incremento de casos importados desde países con brotes activos representa un riesgo epidemiológico creciente
  • Las autoridades sanitarias llaman a reforzar los esquemas completos de vacunación, especialmente la primera y segunda dosis de SRP en menores de cinco años, para evitar un brote nacional
