La “discapacidad cognitiva juvenil” una epidemia silenciosa ataca a las nuevas generaciones

¿Apenas estás en tus 30 y se te olvidan las cosas? Un estudio reveló que se ha registrado un aumento de los problemas de memoria en adultos jóvenes menores de 40 años, convirtiéndose en una discapacidad cognitiva comúnmente reportada.

El estudio "Aumento de la Discapacidad Cognitiva como Problemas de Salud Pública entre Adultos Estadounidenses" de la Universidad de Yale mostró que la prevalencia de discapacidad cognitiva entre los adultos jóvenes de 18 a 39 años casi se duplicó, ya que pasó de 5.1% al 9.7%

¿Cómo afecta la discapacidad cognitiva en los jóvenes?

El análisis retrospectivo en el que se usaron datos del Sistema de Datos de Discapacidad y Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que integra respuestas representativas a nivel nacional de adultos estadounidenses mostró que los adultos menores de 40 años presentan:

Dificultad grave para concentrarse

Recordar

Tomar decisiones

¿Qué es la discapacidad cognitiva?

El Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales (BRFSS, por sus siglas en inglés) define la discapacidad cognitiva como una gran dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones debido a una condición física, mental o emocional.

Y según el estudio, el crecimiento desproporcionado de la discapacidad cognitiva entre los adultos jóvenes parece ser el principal impulsor de la tendencia nacional general.

