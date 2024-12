El refresco más saludable en México que pocos conocen, según Profeco

México es uno de los países que más refresco consume a nivel mundial. Considerando esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de analizar las diferentes marcas que hay en el mercado y poder encontrar la mejor opción, dependiendo de lo que busquen las personas.

Para darnos una idea, se estima que cada mexicano consume 163 litros de refresco al año, por lo que es necesario generar conciencia al respecto. Sabemos que es una bebida que no es buena para la salud y que, en exceso, puede provocar complicaciones severas. Así que, si eres de las personas que no puede dejar el refresco, podrías empezar a considerar esta opción sin azúcar que no afecta tanto a tu cuerpo.

El refresco más saludable sin azúcar en México, de acuerdo con Profeco

Cabe destacar que la Profeco no recomienda consumir esta bebida con regularidad. De hecho, señala que, en cuestiones de salud, este refresco es la mejor opción para beber de manera esporádica, no habitual ni mucho menos todos los días.

Se trata del Brillante Tehuacán de toronja, un refresco que no tiene azúcares ni cafeína y que tiene 0 calorías por cada 100 mililitros. Es una de las opciones menos conocidas en el mercado, pero es la mejor para evitar complicaciones de salud.

El Tehuacán de toronja no contiene fructosa ni sacarosa, lo que le da puntos extra. Aunque claro, contiene edulcorantes , por lo que también afectará la salud si se llega a consumir en exceso.

¿Qué pasa si tomas refresco todos los días?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, señalan que el consumo frecuente de bebidas con azúcar está relacionado con enfermedades como:

Obesidad

Diabetes tipo 2

tipo 2 Cardiopatías

Enfermedades renales

Enfermedad hepática no alcohólica

Caries

En cuanto a refrescos, su consumo frecuente también se ha relacionado a un mayor riesgo de mortalidad, en específico por enfermedades digestivas, aunque también se asocia con una mala alimentación que desemboca en más complicaciones para la salud.

