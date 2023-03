The Last of Us: HBO Max adelanta la hora de estreno del último capítulo

La plataforma de streaming, HBO Max, dio a conocer los horarios oficiales de estreno del último capítulo de la serie The Last of Us, la cual se ha ido colocando como una de las entregas más vistas en las últimas semanas entre los miles de usuarios alrededor del mundo.

Es por ello que con la finalidad de que no te pierdas la gran fecha del lanzamiento de este último capítulo, te daremos a conocer todos los detalles sobre el final de la primera temporada de The Last of Us.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de The Last of Us?

Fue a través de sus redes sociales, que HBO Max Latinoamérica dio a conocer los horarios del lanzamiento del último capítulo de la serie antes mencionada, lo cual reveló que será estrenado una hora antes de lo habitual.

Con esto dicho, será el próximo domingo 12 de marzo de este 2023 que en punto de las 19:00 de la noche HBO Max lance en México el último show de la serie The Last of Us, la cual es una de las más vistas dentro de la plataforma de streaming antes mencionada.

Logramos escapar de los chasqueadores y llegamos a nuestro destino junto con Ellie y Joel. ¿Están listos? No te pierdas el final de temporada de #TheLastOfUs este domingo -se lee en la publicación realizada por la plataforma de streaming.

¿De qué trata la historia de The Last of Us?

Para aquellas personas que aún no se han aventurado a ver esta serie, vale la pena hacerle mención que la historia cuenta la vida Joel y Ellie, los cuales intentan sobrevivir a un apocalípsis que se desató en el planeta Tierra.

Es importante mencionar que esta serie es una adaptación del videojuego de mismo nombre de la consola PlayStation, por lo cual está siendo un auténtico éxito gracias a que la historia sí se está apagando en la mayoría de lo posible a lo que ve en el juego.

Vale la pena mencionar que The Last of Us está siendo un gran éxito para HBO Max gracias a que se ha colocado al nivel de la serie Chernobyl, la cual contó la historia de los catastróficos eventos ocurridos al norte de Ucrania en el ya lejano 1986.

