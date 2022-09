The Last of Us: HBO Max lanza avance de serie basada en videojuego

Luego de meses de espera para poder ver el primer vistazo de la serie The Last of Us de HBO Max, este 26 de septiembre se dieron a conocer las primeras imágenes sobre la que promete ser la próxima gran entrega de la plataforma.

Esta nueva serie estará basada en el videojuego de Naugthy Dog, The Las of Us, el cual se genera 20 años después de que una civilización moderna fuera completamente destruida por un virus mortal que se esparció por todo el mundo.

De acuerdo con los detalles de los avances, esta adaptación está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, además de que es una coproducción entre Sony Pictures Television y la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam.

Save who you can save. The @HBO Original series #TheLastOfUs is coming in 2023 to @HBOMax. pic.twitter.com/WWpMYza2w7 — The Last Of Us (@TheLastofUsHBO) September 26, 2022

¿Cuándo se estrenará The Last of Us en HBO Max?

Con las primeras imágenes dadas a conocer sobre esta serie, vale la pena recordar cuándo será que la plataforma de streaming de HBO Max estrene esta nueva producción de PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.

Según lo dado a conocer, The Last of Us llegará a la plataforma antes mencionada en el 2023, sin embargo no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que se podrá disfrutar de esta adaptación basada en uno de los videojuegos más famosos de PlayStation.

Vale recalcar que esta serie contará la historia del personaje de Pedro Pascal, Joel, un sobreviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una menor de edad que se encuentra en una zona de cuarentena.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram.

ytc