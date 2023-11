¿Pedro Pascal interpretará a Reed Richards en “Los 4 Fantásticos”? Esto es lo que sabemos

Después de meses de especulaciones sobre quién asumirá el papel de Reed Richards, alias Sr. Fantástico, en la próxima película de Los 4 Fantásticos de Marvel Studios, parece que Pedro Pascal podría ser el elegido. Aunque aún no se ha cerrado el trato, fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que el tres veces nominado al Emmy está en conversaciones para liderar el equipo de superhéroes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las fuentes indicaron a Deadline que las negociaciones avanzan en la dirección correcta para que Pascal se una al proyecto, a pesar de sus compromisos previos, que incluyen Gladiador 2 y la serie de HBO The Last Of Us, programada para filmarse el próximo año, así como Weapons de Zach Cregger.

A pesar de los rumores y expectativas, Marvel Studios aún no ha comentado oficialmente sobre el posible elenco de Los 4 Fantásticos. Sin embargo, insiders sugieren que el proceso de selección para otros miembros del equipo se ha detenido hasta que se resuelva la elección del actor que interpretará a Reed Richards.

Pedro Pascal interpretará oficialmente a Reed Richards en ‘Los CUATRO FANTÁSTICOS’

Pedro Pascal will officially star as Reed Richards in ‘FANTASTIC FOUR’.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/g36O69EK2V — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 15, 2023

La filmación de la película está programada para principios del próximo año, con el director Matt Shakman actualmente en preproducción en los estudios Pinewood en Inglaterra. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, supervisará la producción.

Pedro Pascal, conocido por su exitoso papel como Príncipe Oberyn Martell en Game of Thrones y como el cazarrecompensas en The Mandalorian, ha experimentado un ascenso en su carrera en los últimos años. Su actuación en la serie de HBO The Last of Us le valió una nominación al Emmy, y su próxima película, Weapons, promete mantener su racha de éxitos.

El director de WandaVision, Matt Shakman, tomará las riendas de Los 4 Fantásticos, sustituyendo a Jon Watts. La fecha de estreno de la película está programada para el 2 de mayo de 2025.

Este proyecto no solo será crucial para el MCU, sino que también consolidará la presencia de Pedro Pascal en el mundo de los superhéroes, aunque esta no sería la primera incursión de Pascal en el universo de Marvel, ya que tuvo un breve papel en “ Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ” de 2022.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.