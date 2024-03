Lanzarán corto animado titulado The Spider Within: A Spider-Verse Story en YouTube

Sony Pictures Animation y Sony Pictures Imageworks anunciaron el estreno de un nuevo cortometraje de animación, The Spider Within: A Spider-Verse Story, que llegará al canal de YouTube de la casa productora.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Este corto, ambientado en el emocionante mundo de Spider-Man: Across the Spider-Verse, sigue a Miles Morales en su desafiante jornada como adolescente, amigo, estudiante y héroe, Spider-Man. Al enfrentar las presiones de su vida cotidiana, Miles experimenta un ataque de pánico, un momento que lo lleva a confrontar sus miedos y aprender la importancia de buscar ayuda.

La narrativa del cortometraje se suma a un tema crucial de la actualidad. la salud mental. En colaboración con el Fondo Kevin Love, el lanzamiento de The Spider Within se integra en el nuevo plan de lecciones El héroe interior, diseñado para promover la salud mental entre los estudiantes. Este plan curricular interactivo anima a los jóvenes a explorar y compartir sus propias experiencias, utilizando la historia de Miles Morales como inspiración.

La directora de este corto, Jarelle Dampier, compartió su visión a través de Variety . “Miles representa a muchos de nosotros que nos esforzamos por balancear nuestras responsabilidades diarias. ‘The Spider Within’ es una invitación a dialogar sobre nuestros propios recorridos de salud mental, una especie de carta de amor para quienes se identifican con Miles Morales.”

Kevin Love, fundador de KLF y conocido defensor de la salud mental, resaltó la importancia de reconocer y validar los sentimientos personales. A través de la historia de Miles, Love subrayó el valor de confiar en alguien y expresar las emociones genuinas para no enfrentarse solo a los desafíos.

Este proyecto no solo es una obra de arte que entretiene y educa, sino que también es el fruto del programa Leading and Empowering New Storytellers (LENS) de Sony Pictures Animation y Sony Pictures Imageworks. LENS se enfoca en ofrecer oportunidades de liderazgo y desarrollo profesional a talentos de comunidades tradicionalmente subrepresentadas en la industria de la animación.

¿Cuándo se estrena The Spider Within: A Spider-Verse Story en YouTube?

The Spider Within: A Spider-Verse Story es un proyecto liderado por Khaila Amazan como escritora, y los supervisores Clara Chan y Joe Darko, todos bajo la producción de Michelle Raimo-Kouyate y David Schulenburg.

El cortometraje de Sony Pictures Animation se estrenará el próximo 27 de marzo a las 6 a.m. PT.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado