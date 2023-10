¿Por Justin Bieber? Esta es la razón por la que Selena Gomez dejó Instagram

Selena Gomez dejó Instagram y perdió el control de su cuenta en 2018. Para ese entonces era la personalidad con más seguidores en toda la red social y una de las más seguidas por la prensa internacional. Sin embargo, esta decisión habría sido causa de la culminación definitiva de su relación con el cantante canadiense Justin Bieber ese mismo año, según reveló Gomez en una reciente entrevista.

La intérprete de ‘Calm Down’ ft. Rema y ‘Hands To My Self’ recordó que durante esa época se sintió con el corazón roto y prefería evitar “lo que todo el mundo estaba haciendo”, dijo. También refirió que el uso de la plataforma provocaba fluctuaciones en su estado de ánimo: “Luego estaban esos momentos de no sentirme positiva sobre cómo me veía por lo que vería en Instagram. ‘Vaya, ojalá mi cuerpo tuviera ese aspecto’”.

También explicó que fueron los cambios que hubo en su cuerpo y la transición de adolescente a mujer lo que influyó en cómo se veía a sí misma. Antes, “tenía el cuerpo de una adolescente”, dijo Selena Gomez. Y ahora, “ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada”. Aunque, ¿tan poco realista es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?”, dijo a la revista Fast Company.

Por si fuera poco, Selena Gomez no sólo lidió con su salud mental, puesto que ese mismo año fue diagnosticada por trastorno bipolar. Se trata de una enfermedad mental que afecta a los mecanismos que regulan el estado de ánimo, provocando cambios extremos entre la euforia y la depresión. Estos cambios se conocen como episodios anímicos y pueden durar desde días hasta meses.

Un año después habló sobre su diagnóstico y experiencia durante una plática en el Hospital McLean de Boston. El video clip fue publicado por Jay Ruderman, quien también aplaudió el coraje de Selena Gomez y escribió en la descripción:

“Gracias @selenagomez por ser tan abierto sobre su #mentalhealth”, tuiteó. “Su valentía al buscar ayuda y hablar inspirará a otros a hacer lo mismo @RudermanFdn tuvo el honor de escuchar su historia el viernes pasado en @McLeanHospital”.

Thank you @selenagomez for being so open about your #mentalhealth. Your bravery in seeking help and speaking out will inspire others to do the same. @RudermanFdn was honored to hear your story last Friday at @McLeanHospital . pic.twitter.com/tZKyWCzKaV — Jay Ruderman (@JayRuderman) September 19, 2019

“Sentí que todo mi dolor y ansiedad se apoderaron de mí a la vez, y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida” -Dijo Gomez durante su discurso.

"Busqué apoyo y los médicos pudieron darme un diagnóstico claro. En el momento en que recibí esa información, en realidad me sentí a partes iguales aterrorizada y aliviada, aterrorizada, obviamente, porque se levantó el velo, pero aliviada, finalmente tuve el conocimiento de por qué había sufrido durante tantos años de depresión y ansiedad. Nunca he tenido respuestas completas, conciencia o algo sobre esta condición, así que comencé a enfrentarlo de frente”.

Durante su última entrevista también se refirió a ella como una persona que no es inalcanzable y que se impresiona de otras celebridades como Beyoncé o Adele como lo haría cualquier otra persona. “Yo soy un poco tonta, pero también me gusta ser sexy, divertida, y también quiero hacer el bien con el tiempo que tengo aquí", añadió.

