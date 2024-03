Meghan Markle, duquesa de Sussex, iniciará un nuevo emprendimiento

Meghan Markle, conocida mundialmente por su paso de actriz a duquesa de Sussex tras contraer matrimonio con el príncipe Harry , se prepara para dar un giro empresarial. Tras alejarse de las redes sociales durante un tiempo por razones personales, Meghan hizo una reaparición en Instagram para mostrar el proyecto American Riviera Orchard.

La cuenta de Instagram, aún sin verificar, de American Riviera Orchard fue publicada el jueves, lo que capturó rápidamente la atención del público con imágenes de su logotipo y la promesa de una gama de productos que va desde mermeladas y cubertería hasta libros de cocina y artículos para el hogar. El enlace en la biografía de la cuenta lleva a un sitio web que ofrece unirse a una lista de espera para más detalles, señal de que el lanzamiento oficial podría estar cerca.

Los documentos oficiales presentados en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. en febrero de acuerdo con The Associated Press , revelan que bajo el nombre de American Riviera Orchard, se planea proteger una amplia variedad de productos y servicios. Estos incluyen textiles para el hogar, “jaleas, mermeladas y confituras”, servicios de vajilla tanto para café como para té, además de vajilla para servir alimentos y bebidas. La solicitud de marca también menciona la inclusión de libros de cocina y un espacio de venta al por menor, lo que sugiere un enfoque holístico hacia la experiencia culinaria y doméstica.

Detrás de la marca se encuentra la empresa Mama Knows Best, registrada en Delaware en enero. El nombre The American Riviera hace referencia a la región de Santa Bárbara, conocida por su turismo y belleza natural, un lugar que Meghan y Harry ahora llaman hogar en la comunidad de Montecito, California.

La decisión de Meghan de volver a las redes sociales y emprender este proyecto llega después de sus declaraciones sobre los desafíos y el impacto negativo de las redes sociales en su vida personal, especialmente durante su embarazo y maternidad. En un evento reciente, Meghan compartió su experiencia con el “acoso y abuso” en línea, lo que habría mantenido su decisión de mantenerse alejada de las redes.

Antes de entrar a la familia real británica, Meghan era conocida por su papel en la serie Suits y por dirigir un blog popular, The Tig. Aunque cerró el blog tras su compromiso con Harry, y la pareja dejó su uso conjunto de Instagram al alejarse de sus roles reales, pero ahora parece que Meghan está lista para volver al espacio público con una nueva visión y proyecto.

