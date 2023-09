Un experto en realeza asegura los motivos por los que Kate Middleton sigue en conflicto con Harry y Meghan

Los titulares de la prensa real siguen siendo dominados por el persistente conflicto entre los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex. Una experta en asuntos de la realeza ha arrojado luz sobre los motivos detrás de la aparente falta de reconciliación entre Kate y William y Harry y Meghan .

Jennie Bond, ex corresponsal real de la BBC, ha afirmado que el Príncipe William y Kate Middleton han “cerrado la puerta” ante la posibilidad de una reconciliación con el Príncipe Harry y Meghan Markle. Según Bond, es evidente que Kate Middleton “se ha sentido herida e insultada por las cosas que han dicho Harry y Meghan”.

El intento más destacado de sanar la brecha en la Familia Real ocurrió durante el funeral del Príncipe Felipe en abril de 2021 , cuando los ojos del mundo estaban puestos en los hermanos. Sin embargo, según Bond, después de una “disputa ardiente”, quedó claro que una reconciliación no era posible.

Bond compartió sus pensamientos con la revista OK , diciendo: “Llega un punto en el que hay que aceptar que las familias felices no son un juego al que todos puedan jugar”. Además, sugirió que “Catherine se ha sentido herida e insultada por las cosas que Harry y Meghan han dicho, pero ella y William son un equipo muy fuerte, y sospecho que, juntos, han llegado a la conclusión de que la ruptura con Harry no se puede arreglar en el futuro previsible. Cerraron las puertas a esa posibilidad y decidieron seguir con sus vidas”.

¿Por qué se pelearon el Príncipe Harry y el Príncipe William?

La brecha entre el Príncipe Harry y el Príncipe William comenzó a hacerse evidente en 2019, cuando anunciaron que estaban tomando “caminos diferentes” en la vida. Esta distancia se profundizó en enero de 2020, cuando Harry y Meghan renunciaron formalmente como miembros activos de la Familia Real y se mudaron a California.

A pesar de algunas reuniones públicas y la esperanza de una reconciliación, la separación persiste. La emisión de una serie documental por parte de Meghan y Harry, así como el libro del Príncipe Harry, “Spare”, han contribuido a aumentar las tensiones.

El conflicto entre los hermanos ha generado preocupaciones sobre el papel del Príncipe Harry como consejero de estado en el Reino Unido. Existe una ley que requiere que los consejeros de estado tengan una residencia en Gran Bretaña, lo que actualmente plantea un desafío para Harry, quien reside en California después de haber sido desalojado de Frogmore Cottage.

Se ha discutido la posibilidad de arrendar una propiedad en una finca real para Harry y Meghan, y se mencionó un apartamento en el Palacio de Kensington como opción. Sin embargo, estas sugerencias fueron descartadas, y el Palacio de Buckingham negó los informes sobre que el Rey Carlos podría verse obligado a permitir que el Príncipe Harry se quede en el Palacio de Kensington la próxima vez que visite el Reino Unido.

