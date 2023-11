Así disfrutó Meghan Markle del concierto de Katy Perry en Las Vegas

Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron al último concierto de la residencia en Las Vegas de Katy Perry en el Resorts World Theatre. Aunque el público entero esperaba con muchas ansias a que la cantante de Firework saliera al escenario, el duque y la duquesa de Sussex apantallaron a la audiencia con su presencia desde sus asientos en la sección VIP del recinto.

Según los videos y fotografías captados por fanáticos entre el público, Meghan Markle y el príncipe Harry bailaron y corearon algunos de los más grandes éxitos de Perry, como Roar y The One that Got Away. Además, Orlando Bloom, esposo de Perry, también fue capturado junto a Harry mientras conversaban durante el concierto.

Celine Dion también estuvo presente después de hacer su primera aparición pública durante un evento deportivo tras el diagnóstico de una rara enfermedad que la inmovilizó profesionalmente y la hizo recluirse por algunos meses.

La residencia de la estrella pop, titulada Kary Perry: PLAY, comenzó desde diciembre de 2021. Mientras la serie de conciertos iniciaba, Meghan y Harry ya habrían planeado mudarse a California, en los Estados Unidos, para emanciparse de la familia real en Inglaterra. Desde que la pareja llegó al estado, se les ha visto en activo durante sus casi dos años de residencia en el país norteamericano, al igual que en numerosos eventos deportivos, benéficos y de entretenimiento, como el concierto de Katy Perry.

Según la revista Vanity Fair , Meghan Markle inclusive viven en la misma calle donde Perry y Bloom viven con su pequeña hija.

En mayo de 2021, el príncipe Harry reveló durante la emisión de un episodio en el podcast Armchair Expert, Dax Shepherd y Monica Padman, que matenía una estrecha relación con Bloom y su esposa. Además de recordar la frustración que ambas parejas sentían respecto a su cercanía con la prensa y los paparazzis.

Harry contó que Orlando Bloom, con quien se mantiene en contacto constantemente “debido a los paparazzis, le habría enviado un mensaje y una fotografía tomada por su cuerpo de seguridad de “este tipo de pelo largo con un gorro, con sus auriculares puestos, su enorme cámara en la parte trasera de su camioneta 4x4", un ejemplo de cómo la prensa invade su privacidad.

“Una mujer que conducía y que hizo el signo de paz estaba sentada allí como distracción, y él estaba tumbado en la parte de atrás de esta camioneta sacándoles fotos con su hijo y con cualquiera que estuviera en esa zona”, añadió el duque.

Kary Perry también se había relacionado con la familia real recientemente, pues hace algunos meses actuó en el concierto de coronación del rey Carlos III en el Castillo de Windsor (evento al que Harry y Meghan no asistieron), además de presentarse a la ceremonia oficial en la Abadía de Westminster.

