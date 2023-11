Celine Dion reaparece tras 3 años lejos de las redes sociales; así luce

Celine Dion realizó su primera aparición pública en partido de hockey entre los Vegas Golden Knights y el equipo de su ciudad natal, los Montreal Canadiens en Las Vegas, después de haber sido diagnosticada con una rara enfermedad que la llevó a alejarse de los escenarios indefinidamente.

La estrella de 55 años ha estado alejada de los reflectores desde hace tres años tras la cancelación una gran serie de conciertos, esto debido al diagnóstico que recibió sobre el síndrome de la persona rígida.

Fue en diciembre de 2022 que Celine Dion habló frente a la cámara y sobre su enfermedad en un video que compartió a través de sus redes sociales.

“Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí", dijo Dion. “He estado lidiando con problemas con mi salud durante mucho tiempo y ha sido realmente difícil para mí enfrentar mis desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”.

Así reveló que los médicos le habían diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada un millón de personas.

El síndrome de la persona rígida que le fue detectado a Celine Dion es una enfermedad rara que afecta la relajación de los músculos, causando rigidez, espasmos y dolor. Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso y bloquea el funcionamiento de un neurotransmisor llamado GABA.

Durante su estancia en el partido, Celine estuvo acompañada de sus hijos René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13, quienes posaron con algunos de los atletas en los vestidores tras el partido.

“Ayer fue una gran visita a nuestro juego en Las Vegas. Gracias Celine Dion por tu generosidad. Todo el equipo estuvo muy feliz de conocerle a usted y a su familia”, escribió la vicepresidenta de comunicaciones de hockey de Montreal, Chantal Machabée, junto algunas imágenes publicadas en Instagram.

