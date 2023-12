Nada de efectos especiales: Así se fabricaron todos los vehículos que vemos en “Mad Max: Fury Road”

Sí, tienen formas extrañas, pero no son creaciones computarizadas. Todos los vehículos de la famosa cinta de acción, Mad Max: Fury Road (2015), son completamente reales y no producto de la magia digital, según reveló la producción en un ‘Behind the Scenes'.

Mad Max: Fury Road es parte de la saga creada por George Miller, que se estrenó en 2015 después de varios años de desarrollo y rodaje. La película narra la huida de un grupo de mujeres que son esclavizadas por el tirano Immortan Joe, y que cuentan con la ayuda de Max Rockatansky, un guerrero solitario, además de Furiosa, una rebelde que conduce un camión blindado rumbo a la libertad.

La película destaca por sus numerosas escenas de acción, en las que vemos a los personajes enfrentarse a todo tipo de peligros y obstáculos a bordo de sus alocados vehículos. Pero lo más sorprendente es que estos vehículos no son fruto de los efectos especiales, sino de la misma ingeniería mecánica, todos construidos especialmente para la película en talleres especializados y baja la mano de diseñadores y expertos en la construcción automotriz.

La creación de los automotores en Mad Max: Fury Road

Según explicó Colin Gibson, el diseñador de producción de Mad Max: Fury Road, los vehículos son un elemento clave en la historia, ya que representan el poder y la personalidad de cada personaje. Por eso, se diseñaron decenas de vehículos diferentes, cada uno con su propio estilo y funcionalidad.

Para crear estos automotores, se contó con la colaboración de Peter Pound, un artista que se encargó de dibujar los bocetos y las ideas basándose en la historia y los personajes. Pound se inspiró en algunos modelos clásicos de coches y motos, como el Cadillac 59 o el Ford Falcon XB GT Coupe, y les añadió elementos como armas, blindajes, pinchos o llamas.

Pero los bocetos no eran suficientes para llevar estos vehículos a la realidad. Se necesitaba el trabajo de un equipo de mecánicos expertos que pudieran construirlos y hacerlos funcionar. Para ello, se trasladaron a varios talleres en Australia y Namibia, donde se rodó la película, y se dedicaron a ensamblar las piezas y a probar los motores.

Uno de los responsables de este trabajo fue Guy Norris, el director de segunda unidad y el coordinador supervisor de las escenas de acción. Norris también aseguró que todos los vehículos eran completamente reales, desde el Gigahorse, el monstruoso coche del villano Immortan Joe, conformado por una carrocería gigante; el Interceptor, el icónico coche negro de Max, una versión modificada del Ford Falcon XB GT Coupe; el Excavator, el enorme camión que usan los Buitres para atacar a sus enemigos; el Doof Wagon, el camión con altavoces y un guitarrista lanzallamas que anima a las tropas de Immortan Joe; y el War Rig, el automotor blindado y cargado de combustible que conduce Furiosa y que es el objetivo principal de la persecución.

