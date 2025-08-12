Critican a Majo Aguilar por subir a fan a cantar y luego “correrlo"; lo acompaña a las escaleras y le recalca que es su show

Durante su concierto en Chiapas, Majo Aguilar regaló un momento mágico a un fan, pero segundos después la magia se rompió y empezó la polémica. Videos del momento circularon rápido y los internautas se dividieron, unos la tacharon de poco humilde y otros la defendieron por mantener el control de su show.

El momento en que todo cambió en el Palenque de Chiapas

El fin de semana pasado, Majo Aguilar estaba entregada a su público cuando decidió invitar a un joven a cantar “El Rey”, clásico de Vicente Fernández. El chico lo dio todo, cantó sin titubear y arrancó aplausos. Pero al terminar, se acercó para pedir otra canción. Ahí vino el giro, Majo, sonriente pero con firmeza, le dijo que era “su show” y lo acompañó hasta las escaleras del escenario.

La escena, captada desde varios ángulos, se volvió viral en TikTok y Facebook. Algunos aplaudieron que la cantante marcara límites, mientras que otros sintieron que le faltó flexibilidad. El clip fue suficiente para desatar un debate nacional sobre la convivencia entre artistas y fans.

¿Qué dicen las redes sociales sobre la actitud de Majo Aguilar?

En X, Facebook y TikTok, la discusión explotó. Críticos señalaron que dejarlo cantar otra pieza habría sido un gesto de humildad:

No le costaba nada, -escribieron.

En cambio, sus defensores argumentaron que el fan estaba abusando del momento y que Majo protegió su presentación:

La gente pagó por verla a ella, no por un karaoke improvisado, -recalcaron los seguidores de Majo Aguilar.

Hubo incluso quienes bromearon diciendo que el chico era “el típico que no suelta el micrófono” y celebraron que Majo lo manejara sin perder la compostura. La división fue clara: para unos, una oportunidad perdida; para otros, un ejemplo de profesionalismo.

El legado de Majo y su estilo para manejar la fama

Majo Aguilar, heredera de una de las familias más influyentes de la música mexicana, siempre cautiva con una imagen cercana y auténtica. Su carisma y respeto por la tradición ranchera la mantuvieron lejos de los escándalos, y este incidente no parece cambiar eso.

Más que dañar su reputación, el episodio dejó claro que Majo sabe equilibrar el cariño a sus fans con la necesidad de mantener el control del espectáculo. Un límite bien marcado puede ser tan importante como una nota bien entonada.

